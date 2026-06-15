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Лукашенко озвучил повестку возможной встречи с Трампом

Президент Беларуси сказал, какие вопросы мог бы обсудить с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не отрицает возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет БелТА.

— Тем более что я был приглашен на следующий Саммит мира. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу, — сообщил он.

Рассуждая о возможных переговорах с Трампом, Александр Лукашенко заметил, что «надо понимать, что будет в результате».

— Что, с Дональдом Трампом встретившись, мы можем склеить, сварить. Чтобы люди получили ответ: ну встретились, и что? — сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко заметил, что повестка встречи должна быть всесторонней:

— У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового.

Президент Беларуси подчеркнул, что в итоге «должны быть если не договоренности, то хотя бы намеки на развязку этих вопросов».

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