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МИД Турции подтвердил визит Фидана в Россию 16−17 июня

Глава турецкого МИД Хакан Фидан приедет в Москву 16−17 июня: визит подтвержден на сайте ведомства, ранее источник упоминал о возможной встрече с Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Турции официально подтвердило поездку главы ведомства Хакана Фидана в Россию, которая состоится 16−17 июня.

Ранее информированный источник в турецком МИД сообщал, что Фидан намерен посетить Москву в указанные даты и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Господин министр посетит с визитом Российскую Федерацию 16−17 июня», — говорится в заявлении МИД Турции.

Накануне Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Во время беседы он предупредил о риске провокаций, способных сорвать достижение договоренностей между США и Ираном.

Ранее о предстоящем визите Фидана в Москву также сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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