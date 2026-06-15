МИД Турции подтвердил визит Фидана в Россию 16−17 июня

Министерство иностранных дел Турции официально подтвердило поездку главы ведомства Хакана Фидана в Россию, которая состоится 16−17 июня.
Ранее информированный источник в турецком МИД сообщал, что Фидан намерен посетить Москву в указанные даты и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Господин министр посетит с визитом Российскую Федерацию 16−17 июня», — говорится в заявлении МИД Турции.
Ранее о предстоящем визите Фидана в Москву также сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.Читать дальше