Бомбардировщик B-52 разбился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии

Авиабаза Эдвардс расположена в пустыне Мохаве в Калифорнии, примерно в 150 км к северу от Лос-Анджелеса. На её территории находится Испытательный центр ВВС США, Школа лётчиков-испытателей, а также исследовательский центр NASA Armstrong. Причины катастрофы устанавливаются.