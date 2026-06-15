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Бомбардировщик B-52 разбился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США потерпел крушение сразу после взлёта с авиабазы Эдвардс в Калифорнии.

Источник: Аргументы и факты

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США разбился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, сообщила администрация базы в соцсетях.

Инцидент произошёл в понедельник, 15 июня, в 11:20 по местному времени. Самолёт упал сразу после взлёта на территории авиабазы.

«Бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился вскоре после взлёта на лётном поле Эдвардс», — говорится в сообщении базы.

На месте крушения работают аварийно-спасательные службы. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Количество членов экипажа на борту также не уточняется.

Авиабаза Эдвардс расположена в пустыне Мохаве в Калифорнии, примерно в 150 км к северу от Лос-Анджелеса. На её территории находится Испытательный центр ВВС США, Школа лётчиков-испытателей, а также исследовательский центр NASA Armstrong. Причины катастрофы устанавливаются.

Ранее сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области.

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