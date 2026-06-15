Бомбардировщик B-52 разбился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США разбился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, сообщила администрация базы в соцсетях.
Инцидент произошёл в понедельник, 15 июня, в 11:20 по местному времени. Самолёт упал сразу после взлёта на территории авиабазы.
«Бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился вскоре после взлёта на лётном поле Эдвардс», — говорится в сообщении базы.
На месте крушения работают аварийно-спасательные службы. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Количество членов экипажа на борту также не уточняется.
Авиабаза Эдвардс расположена в пустыне Мохаве в Калифорнии, примерно в 150 км к северу от Лос-Анджелеса. На её территории находится Испытательный центр ВВС США, Школа лётчиков-испытателей, а также исследовательский центр NASA Armstrong. Причины катастрофы устанавливаются.
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