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Лукашенко напомнил Зеленскому пословицу «Как поют, так и отпевают»

Президент Белоруссии заявил, что был вынужден ответить на угрозы с украинской стороны.

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на угрозы Владимира Зеленского напомнил ему о пословице «Как поют, так и отпевают».

«Он должен понимать, что у нас часто говорят — как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», — сказал президент Белоруссии.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: “Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками”. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», — пояснил белорусский лидер.

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