Захарова прокомментировала победу России над Украиной по разбирательству в Гааге

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия получила свое в Гааге, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала победу над Украиной в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
«Нам обещали “Гаагу” — мы ее получили», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Запись сопровождается репостом записи со страницы российского дипведомства, в которой говорится об убедительной победе РФ в длившемся 10 лет деле. Решение суда в МИД назвали чувствительным поражением Украины и Запада в развязанной ими юридической войне против России.
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