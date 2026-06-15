Парламент Венгрии установил максимальный срок пребывания на посту премьера

Поправка имеет обратную силу, а значит, распространяется и на Виктора Орбана. Политик руководил кабинетом министров в течение пяти сроков: с 1998 по 2002 год, а затем с 2010 по 2026 год. После того как закон подпишет президент Венгрии Тамаш Шуйок, экс-премьер навсегда лишится права вновь претендовать на пост главы правительства.