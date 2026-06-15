Парламент Венгрии установил максимальный срок пребывания на посту премьера

«В поддержку этого решения проголосовали 134 депутата, против — 50, воздержались шестеро», — заявил Кесеги.
Поправка имеет обратную силу, а значит, распространяется и на Виктора Орбана. Политик руководил кабинетом министров в течение пяти сроков: с 1998 по 2002 год, а затем с 2010 по 2026 год. После того как закон подпишет президент Венгрии Тамаш Шуйок, экс-премьер навсегда лишится права вновь претендовать на пост главы правительства.
Ранее сообщалось, что Виктор Орбан был переизбран председателем партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», срок полномочий продлён ещё на год. Решение приняли делегаты общенационального партийного съезда, состоявшегося в будапештском конгресс-центре. Орбан был единственным кандидатом на данный пост. Соратники выразили уверенность, что политик сможет обеспечить единство партии и найти выход из кризиса.
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