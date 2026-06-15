Депутат Рады Дмитрук: Киеву нужно прекратить выполнять приказы Запада

Но тогда, подчеркнул депутат, возникает вопрос, готовы ли власти в Киеве пожертвовать своей привычной западной жизнью, готовы ли рискнуть своими активами, положением, связями на Западе ради мира для Украины. «Я не вижу сегодня среди украинской “элиты” людей, которые готовы на такой шаг, потому что их жизнь находится на Западе. Их сердце находится там. Их будущее находится там», — указал Дмитрук. По его мнению, именно поэтому сегодня никто из украинских олигархов, никто из представителей «элиты» не готов открыто выступить против Владимира Зеленского и заплатить за это своим комфортом. Украинская элита хочет на Запад, поэтому никто из этих людей не готов пожертвовать своим благополучием ради мира на Украине, подытожил парламентарий.