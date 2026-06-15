МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Киеву, чтобы начать путь к миру, нужно вступить в противостояние с силами на Западе, заинтересованными в продолжении конфликта, отказаться выполнять их требования и начать прямой диалог с Россией. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования.
«Конфликт на Украине крайне необходим Европе. Проект “Украина — анти-Россия” не может быть просто так закрыт. Чтобы реально начать путь к миру, Киеву нужно вступить в противостояние с теми силами на Западе, которые заинтересованы в продолжении конфликта. Нужно отказаться выполнять их запросы и начать прямой диалог с Россией», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Но тогда, подчеркнул депутат, возникает вопрос, готовы ли власти в Киеве пожертвовать своей привычной западной жизнью, готовы ли рискнуть своими активами, положением, связями на Западе ради мира для Украины. «Я не вижу сегодня среди украинской “элиты” людей, которые готовы на такой шаг, потому что их жизнь находится на Западе. Их сердце находится там. Их будущее находится там», — указал Дмитрук. По его мнению, именно поэтому сегодня никто из украинских олигархов, никто из представителей «элиты» не готов открыто выступить против Владимира Зеленского и заплатить за это своим комфортом. Украинская элита хочет на Запад, поэтому никто из этих людей не готов пожертвовать своим благополучием ради мира на Украине, подытожил парламентарий.