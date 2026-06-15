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Захарова прокомментировала победу России над Украиной в Гааге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала исход разбирательства в международном арбитраже, в котором Россия одержала победу над Украиной по вопросу прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Источник: РИА "Новости"

«Нам обещали “Гаагу” — мы ее получили», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Запись Захаровой содержит репост сообщения со страницы российского дипведомства. В нем отмечается, что РФ одержала убедительную победу в деле, которое длилось 10 лет. Как уточняется в заявлении МИД, решение суда является чувствительным поражением Украины и Запада в развязанной ими юридической войне против России.

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