Захарова прокомментировала победу России над Украиной в Гааге

«Нам обещали “Гаагу” — мы ее получили», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Запись Захаровой содержит репост сообщения со страницы российского дипведомства. В нем отмечается, что РФ одержала убедительную победу в деле, которое длилось 10 лет. Как уточняется в заявлении МИД, решение суда является чувствительным поражением Украины и Запада в развязанной ими юридической войне против России.
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