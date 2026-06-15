«Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся». Лукашенко сказал, кто просил Путина остановиться и отвести войска от Киева

В интервью «Аль-Арабия» Лукашенко также раскрыл, что военные докладывают Зеленскому. И рассказал про мнение Путина о перебрасывании украинского конфликта на территорию Беларуси и сказал, чего точно не переживет Америка. Еще он оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него. И заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет.