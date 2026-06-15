«Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся». Лукашенко сказал, кто просил Путина остановиться и отвести войска от Киева

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» раскрыл, кто именно попросил Путина остановиться и отвести войска от Киева в начале украинского конфликта. Слова главы республики приводит БелТА.
Вспоминая события февраля 2022 года, Лукашенко констатировал:
«По ходу боевых действий не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве».
Однако, рассказал глава Беларуси, «определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение». Лукашенко также сказал, что, видя складывающуюся ситуацию, «Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева».
«До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены», — заявил президент республики.
Также глава страны опроверг, что решение Владимира Путина было ошибочным. Наоборот — оно было направлено на восстановление мира между сторонами конфликта, чего не произошло.
Мало того: Лукашенко раскрыл, кто именно попросил Путина отвести войска от Киева.
«В очередной раз, наверное, — я знаю — эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие», — открыто заявил Александр Лукашенко.
В интервью «Аль-Арабия» Лукашенко также раскрыл, что военные докладывают Зеленскому. И рассказал про мнение Путина о перебрасывании украинского конфликта на территорию Беларуси и сказал, чего точно не переживет Америка. Еще он оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него. И заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет.
Кроме того, Александр Лукашенко озвучил повестку возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее глава республики отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.