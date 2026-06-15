Британия обвинила капитана танкера Smyrtos в обходе антироссийских санкций

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Британская прокуратура обвинила капитана задержанного в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos в обходе антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании, которое утверждает, что судно якобы относится к так называемому теневому флоту России.
Как отмечается в заявлении, капитан «был обвинен Королевской прокурорской службой (Crown Prosecution Service, CPS) после ареста сотрудниками NCA». 38-летнему гражданину Индии Аджаю Панту предъявлено обвинение в нарушении санкционного режима в отношении России, а именно «в прямой или косвенной поставке либо транспортировке морским путем запрещенной российской нефти и/или нефтепродуктов в третью страну в течение июня 2026 года», сообщили в ведомстве.
Там добавили, что Пант предстанет перед Магистратским судом Саутгемптона 16 июня.
243-метровое судно, которое фигурирует в санкционном списке Великобритании с июля 2025 года, стоит на якоре недалеко от британского острова Портленд в проливе Ла-Манш у побережья графства Дорсет на юго-западе страны. Остальные 24 члена команды, по информации NCA, находятся на его борту. Это граждане Индии и Грузии. Граждан РФ среди команды судна нет.