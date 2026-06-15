Британия обвинила капитана танкера Smyrtos в обходе антироссийских санкций

243-метровое судно, которое фигурирует в санкционном списке Великобритании с июля 2025 года, стоит на якоре недалеко от британского острова Портленд в проливе Ла-Манш у побережья графства Дорсет на юго-западе страны. Остальные 24 члена команды, по информации NCA, находятся на его борту. Это граждане Индии и Грузии. Граждан РФ среди команды судна нет.