Лукашенко назвал действия Израиля в Газе холокостом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал действия Израиля в секторе Газа холокостом, заявил он в ходе рабочей поездки в Минскую область.
«У них (израильтян) уже плохая репутация в мире, потому что они бомбят Газу. Это холокост», — цитирует Лукашенко официальное агентство БелТА. Белорусский лидер подчеркнул, что в Газе умирают женщины и дети.
По его словам, этот регион «просто стерли с лица земли, а на том месте, где погибли эти люди, пытаются построить курорт».
Ранее Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата из-за слов о Газе.
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