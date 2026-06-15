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Лукашенко назвал действия Израиля в Газе холокостом

Он отметил, что регион фактически стёрли с лица земли, а на месте погибших пытаются построить курорт.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал действия Израиля в секторе Газа холокостом, заявил он в ходе рабочей поездки в Минскую область.

«У них (израильтян) уже плохая репутация в мире, потому что они бомбят Газу. Это холокост», — цитирует Лукашенко официальное агентство БелТА. Белорусский лидер подчеркнул, что в Газе умирают женщины и дети.

По его словам, этот регион «просто стерли с лица земли, а на том месте, где погибли эти люди, пытаются построить курорт».

Ранее Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата из-за слов о Газе.

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