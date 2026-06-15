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«Он не может. Там нечего противопоставить». Лукашенко прокомментировал стягивание Украиной войск к границе с Беларусью

Лукашенко отреагировал на стягивание Украиной войск к границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» прокомментировал стягивание Украиной войск к границе с Беларусью. Слова главы республики приводит БелТА.

Во время беседы прозвучал вопрос об укреплении Украиной северной границы и стягивании туда ресурсов. Повод — якобы имеющаяся угроза нападения с белорусского направления. Лукашенко отреагировал на это с сомнением, оценив возможности Владимира Зеленского: Киев не может для названной цели забрать силы «ни с Донбасса, ни с Запорожья, ни с Харьковского или Луганского направления».

«Он не стягивает туда никакие ресурсы. Он даже если бы хотел стянуть, у него такой возможности нет. Уже Запад ему намекает и в открытую говорит: “Тебе не оружие надо. Тебе нужны люди, у тебя не хватает на фронте людей”, — сказал Лукашенко, напомнив о тысячекилометровой линии соприкосновения России и Украины.

Еще Лукашенко напомнил, что на украинской стороне границы с Беларусью основную массу занимают территориальные войска, куда призвали гражданских.

«Мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно, — сказал глава республики. — Поэтому ничего он там стянуть не может. Я даже думаю, что, если бы и начался этот конфликт с территории Беларуси, Украине там нечего противопоставить. Кроме беспилотников — они бы атаковали наши гражданские объекты и предприятия».

Также Лукашенко напомнил, что когда громкие заявления в СМИ дошли до стадии перепалки, «украинцы примерно на 40 километров отвели от границы те войска, которые у них там были».

В интервью «Аль-Арабия» Лукашенко также раскрыл, что военные докладывают Зеленскому. И рассказал про мнение Путина о перебрасывании украинского конфликта на территорию Беларуси и сказал, чего точно не переживет Америка. Еще он оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него. И заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет. Кроме того, Лукашенко раскрыл, кто именно попросил Путина отвести войска от Киева в начале украинского конфликта.

Кроме того, Александр Лукашенко озвучил повестку возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава республики отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.

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