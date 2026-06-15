«Он не может. Там нечего противопоставить». Лукашенко прокомментировал стягивание Украиной войск к границе с Беларусью

«Мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно, — сказал глава республики. — Поэтому ничего он там стянуть не может. Я даже думаю, что, если бы и начался этот конфликт с территории Беларуси, Украине там нечего противопоставить. Кроме беспилотников — они бы атаковали наши гражданские объекты и предприятия».