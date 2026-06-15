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Лукашенко: дни Киева будут сочтены после поражения в ДНР

Окружение подразделений ВСУ под Славянском и Краматорском приведет к разгрому Украины, заявил белорусский президент.

Источник: Аргументы и факты

Окружение подразделений украинской армии под городами Славянск и Краматорск в ДНР приведет к разгрому Киева, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

«Если россиянам удастся окружить эту агломерацию и освободить или захватить часть ДНР, где очень сильно окопались войска Украины, их (властей Киева. — Прим. ред.) дни будут сочтены», — сказал он в интервью Al Arabiya.

Лукашенко отметил, что основной костяк украинских войск находится в этой части Донбасса. Он добавил, что украинцы это понимают.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев активно готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации.

Отметим также, Лукашенко в интервью саудовскому телеканалу предложил свой формат переговоров по урегулированию на Украине. Президент Белоруссии считает, что ему, лидеру России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо провести встречу, на которой обсудить ситуацию на Украине, пишет «360».

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