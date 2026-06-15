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Лукашенко сказал, какую помощь Беларусь готова принять от американцев

Лукашенко рассказал, кто должен наводить порядок в европейском доме.

Источник: Комсомольская правда

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о контактах с представителями европейских стран и диалоге с американцами, пишет БелТА.

— Мы и с европейцами ведем диалог. Философия этого диалога заключается в том, что всякие конфликты, хорошие вещи и прочее — здесь, у нас. Это у нас в доме, в европейском доме Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, Польши…

Белорусский президент заметил, что «если американцы смогут нам помочь в этом деле, спасибо им». При этом он подчеркнул, что «порядок в этом доме должны прежде всего мы наводить».

Корреспондент телеканала «Аль-Арабия» поинтересовалась, могут ли США оказать влияние на Европу с тем, чтобы они восстановили полноценное сотрудничество с Беларусью.

— Было бы неплохо, — ответил Александр Лукашенко. — Я от этого не отказывался.

Он подчеркнул, что на некоторые страны американцы влияют.

— Неплохо было бы, если бы американцы в этом плане нам помогли с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся.

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