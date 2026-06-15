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Во Владикавказе неизвестный застрелил мужчину

Во Владикавказе застрелили мужчину в лесопарковой зоне.

ПЯТИГОРСК, 15 июн — РИА Новости. Неизвестный застрелил мужчину в лесопарковой зоне Владикавказа, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило СУ СК России по Северной Осетии.

«По данным следствия, в вечернее время 13 июня 2026 года на территории лесопарковой зоны, прилегающей к улице Кабардинской города Владикавказа, неустановленное лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в местного жителя, после чего скрылось на автомобиле отечественного производства», — говорится в сообщении.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к преступлению лица и его задержание.

В понедельник вечером в ряде Telegram-каналов появилась информация, что 18-летнего жителя Северной Осетии застрелили за неуплату долга, который составил 3,5 тысячи рублей.