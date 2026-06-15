Во Владикавказе неизвестный застрелил мужчину

«По данным следствия, в вечернее время 13 июня 2026 года на территории лесопарковой зоны, прилегающей к улице Кабардинской города Владикавказа, неустановленное лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в местного жителя, после чего скрылось на автомобиле отечественного производства», — говорится в сообщении.