Орбан назвал запрет ему снова становиться премьером нелепым

В понедельник парламент Венгрии утвердил поправку к конституции, которая вводит ограничение в два срока для премьер-министра. Поправка обладает обратной силой, что исключает для Орбана возможность возвращения на эту должность.
«Это смешное и нелепое решение. Мне это кажется забавным, потому что это не работает. В итоге решение все равно принимают люди. Если мы хотим, чтобы люди не выбирали того или иного кандидата, есть только один способ этого добиться: нужно убедить людей не выбирать его. И, кстати, на последних выборах им (ныне правящей партии “Тиса” — ред.) это успешно удалось», — заявил Орбан.
Отвечая на вопрос, считает ли он принятое решение ошибочным, политик сказал: «Когда правительство выставляет себя в смешном свете, это всегда ошибка».
Депутаты правящей в Венгрии партии «Тиса» внесли проект поправок в конституцию сразу после утверждения нового состава парламента. Предложенные изменения ограничивают срок пребывания на посту премьер-министра восемью годами и распространяются на всех, кто занимал эту должность с 1990 года. В венгерском политическом дискурсе данный проект получил название Lex Orban («закон имени Орбана»), поскольку под его критерии подпадает только он.