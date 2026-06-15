Орбан назвал запрет ему снова становиться премьером нелепым

«Это смешное и нелепое решение. Мне это кажется забавным, потому что это не работает. В итоге решение все равно принимают люди. Если мы хотим, чтобы люди не выбирали того или иного кандидата, есть только один способ этого добиться: нужно убедить людей не выбирать его. И, кстати, на последних выборах им (ныне правящей партии “Тиса” — ред.) это успешно удалось», — заявил Орбан.