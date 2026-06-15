Запрета на выезд из Армении экс-президента Кочаряна нет, сообщают СМИ

В воскресенье глава офиса Кочаряна Баграт Микоян сообщил, что экс-президенту незаконно, без объяснения причин не позволили покинуть Армению. До этого офис Кочаряна заранее заявил о его планах выехать из республики на три дня, объяснив это уведомление стремлением избежать спекуляций. В заявлении указывалось, что экс-президент планирует выехать из Армении с трехдневным визитом, который носит личный характер и был запланирован давно. Позднее в СМИ попали видеокадры с Кочаряном на пункте паспортного контроля аэропорта «Звартноц».