Запрета на выезд из Армении экс-президента Кочаряна нет, сообщают СМИ

ЕРЕВАН, 15 июн — РИА Новости. Запрета на выезд из Армении экс-президента страны Роберта Кочаряна нет, сообщает местное онлайн-издание «Ишханутюн» («Власть»), ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
В воскресенье глава офиса Кочаряна Баграт Микоян сообщил, что экс-президенту незаконно, без объяснения причин не позволили покинуть Армению. До этого офис Кочаряна заранее заявил о его планах выехать из республики на три дня, объяснив это уведомление стремлением избежать спекуляций. В заявлении указывалось, что экс-президент планирует выехать из Армении с трехдневным визитом, который носит личный характер и был запланирован давно. Позднее в СМИ попали видеокадры с Кочаряном на пункте паспортного контроля аэропорта «Звартноц».
Издание «Ишханутюн» попыталось выяснить в правоохранительных органах, включая Антикоррупционный суд, правовой статус второго президента, лидера блока «Армения» Кочаряна, в частности, существует ли ограничение, которое позволило бы правоохранителям запретить ему выезд из Армении.
«И в Антикоррупционном комитете, и в Следственном комитете сообщили, что не установлено никакого запрета на выезд (Кочаряна — ред.) из страны… В Антикоррупционном суде также отметили, что в отношении Роберта Кочаряна … мера пресечения не избрана», — говорится в сообщении.
Издание утверждает, что фактически, на данный момент не существует никакого правового запрета или ограничения на выезд Кочаряна из Армении. «Сложившаяся ситуация позволяет предположить, что процесс был направлен исключительно на организацию очередного “шоу”, — отмечается в сообщении.