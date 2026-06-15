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Лукашенко: Белоруссия готова к диалогу с ЕС и США, но командовать собой не даст

Минск готов вести переговоры на равных условиях, отметил белорусский лидер.

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Белоруссия видит движение к сотрудничеству со стороны США и Европы, но командовать собой не даст. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Неплохо было бы, если бы американцы нам помогли с нашими соседями нормализовать отношения, — сказал он. — Мы от любой помощи не отказываемся. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы ведь ведем диалог не только с американцами, мы находимся в тесном контакте, пока не в публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств. Мы с европейцами в контакте, даже с некоторыми соседями».

«Мы с американцами готовы вести эти переговоры, но на равных условиях. Нами командовать не получится, — продолжил Лукашенко. — Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы вместе, чтобы европейские представители и американские стремились наладить с нами нормальное, взаимовыгодное сотрудничество. Уже все понимают, что такое сотрудничество должно быть и, более того, есть движение к этому сотрудничеству. Надо, чтобы это продолжалось».

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