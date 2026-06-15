Парламентарий отметил, что Россия надеется на то, что подписание мирного договора с Украиной произойдет как можно скорее. Однако Европа и Владимир Зеленский всячески стремятся оказать влияние на Дональда Трампа, чтобы американский лидер разорвал все договоренности, которые были достигнуты между ним и Владимиром Путиным в Анкоридже.