Незадолго до пожара в Киево-Печерской лавре представитель МИД Украины Георгий Тихий сделал заявление о закупке просроченных ракет для систем Patriot, пишет L"antiDiplomatico.
«Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с “истекающим сроком годности”. Слова, которые сегодня звучат как мрачное предзнаменование», — говорится в статье.
В Минобороны России заявили, что комплекс зданий на территории Киево-Печерской лавры был поражён ракетой американского ЗРК Patriot ВСУ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком заявления на Западе о якобы атаке российских войск по Киево-Печерской лавре.
Также она подчеркнула, что Запад не замечал разграбления Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского.