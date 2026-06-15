Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AD: Украина хотела купить просроченные ракеты для Patriot

Незадолго до пожара в Киево-Печерской лавре представитель МИД Украины Георгий Тихий сделал заявление о закупке просроченных ракет для систем Patriot, пишет L"antiDiplomatico.

Незадолго до пожара в Киево-Печерской лавре представитель МИД Украины Георгий Тихий сделал заявление о закупке просроченных ракет для систем Patriot, пишет L"antiDiplomatico.

«Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с “истекающим сроком годности”. Слова, которые сегодня звучат как мрачное предзнаменование», — говорится в статье.

В Минобороны России заявили, что комплекс зданий на территории Киево-Печерской лавры был поражён ракетой американского ЗРК Patriot ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком заявления на Западе о якобы атаке российских войск по Киево-Печерской лавре.

Также она подчеркнула, что Запад не замечал разграбления Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше