В МИД Турции подтвердили визит Фидана в Россию 16−17 июня

Ранее сообщалось, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию может пройти в обозримом будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. По словам министра, Москва ждёт очередного приезда представителей США. Российская сторона рассчитывает, что они объяснят, как Вашингтон намерен выполнять договорённости, основанные на американских предложениях.