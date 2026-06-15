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В МИД Турции подтвердили визит Фидана в Россию 16−17 июня

Глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит Россию 16−17 июня. Визит официально подтвердил МИД Турции.

Источник: Life.ru

В ведомстве сообщили, что глава турецкой дипломатии прибудет в Российскую Федерацию с рабочей поездкой. Другие подробности программы турецкая сторона пока не привела.

«Господин министр посетит с визитом Российскую Федерацию 16−17 июня», — сообщил МИД Турции на своём сайте.

Ранее сообщалось, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию может пройти в обозримом будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. По словам министра, Москва ждёт очередного приезда представителей США. Российская сторона рассчитывает, что они объяснят, как Вашингтон намерен выполнять договорённости, основанные на американских предложениях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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