В МИД Турции подтвердили визит Фидана в Россию 16−17 июня

В ведомстве сообщили, что глава турецкой дипломатии прибудет в Российскую Федерацию с рабочей поездкой. Другие подробности программы турецкая сторона пока не привела.
«Господин министр посетит с визитом Российскую Федерацию 16−17 июня», — сообщил МИД Турции на своём сайте.
Ранее сообщалось, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию может пройти в обозримом будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. По словам министра, Москва ждёт очередного приезда представителей США. Российская сторона рассчитывает, что они объяснят, как Вашингтон намерен выполнять договорённости, основанные на американских предложениях.
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