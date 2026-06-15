Лукашенко: конфликт вокруг Ормузского пролива урегулируют до конца года

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Конфликт вокруг Ормузского пролива будет разрешен в 2026 году, объективные обстоятельства заставляют США прекратить давление на Иран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны (на Украине и Ближнем Востоке — прим. ТАСС) можно закончить в этом году точно. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. И она (война — прим. ТАСС) в этом году будет прекращена — я надеюсь, что даже в ближайшее время прежде всего между США и Ираном — ну, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами — это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции, политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, обстоятельства диктуют прекращение этой войны, на это нацелен и президент США Дональд Трамп. «И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны на Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели в Иране. Поэтому объективные обстоятельства заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. Ну и Израиль будет зависеть полностью от позиции США. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить», — сказал президент.