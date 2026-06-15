Лукашенко рассказал, что помогло Минску преодолеть санкционное давление

«Мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей “Прежде всего Беларусь”, как некоторые: “Прежде всего Америка”. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего … Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, мы передаем им свои технологии и, самое главное, мы обучаем их людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.