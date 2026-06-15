Эксперт Багдасаров: Израиль постарается всеми силами затянуть блокаду Ирана

Израиль предпримет все возможные усилия для срыва перемирия между Тегераном и Вашингтоном и попытается затянуть экономическую блокаду иранского государства. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Эксперт уверен, что Тегеран в итоге остался в выигрыше и продемонстрировал способность успешно сопротивляться американскому гегемону. При этом Иран не намерен бросать своих союзников и будет жестко настаивать на включении в итоговый меморандум пункта о полном запрете израильских ударов по «Хезболле».
Для достижения своих целей Израиль продолжит наносить удары по ливанской группировке и активно работать с американской администрацией. Аналитик добавил, что нерешенным вопросом остается только иранская ядерная программа, которая категорически не устраивает израильское руководство.
Итоги американо-иранского конфликта подвел политолог Евгений Минченко в эфире радио Sputnik, отметив выгодные позиции президента США Дональда Трампа и отсутствие поводов для беспокойства у Тегерана. По мнению аналитика, американский лидер успешно перераспределил нефтяные потоки в пользу Соединенных Штатов и создал дополнительные проблемы с энергообеспечением для Евросоюза.
Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты получили бесценный опыт слаживания различных родов войск и отработали технологию применения искусственного интеллекта при нанесении ударов. При этом аналитик резюмировал, что несмотря на вынужденные уступки иранским условиям, Трамп сохранил за собой статус абсолютного победителя в данном противостоянии.
Ранее эксперт Атиф Кубурси оценил влияние соглашений США и Ирана на мировую экономику.