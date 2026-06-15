Эксперт Багдасаров: Израиль постарается всеми силами затянуть блокаду Ирана

Эксперт уверен, что Тегеран в итоге остался в выигрыше и продемонстрировал способность успешно сопротивляться американскому гегемону. При этом Иран не намерен бросать своих союзников и будет жестко настаивать на включении в итоговый меморандум пункта о полном запрете израильских ударов по «Хезболле».