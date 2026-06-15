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Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому

Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому его угрозами и попыткой провокации.

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому его угрозами нанести удары и попыткой провоцировать белорусов.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: “Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками”. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Его слова приводит белорусское госагентство Белта.

По его словам, если Зеленский обиделся, он извиняется перед ним за эти слова, может и не надо было так резко говорить об этом. «Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что жалеет и пытается понять Зеленского, который на фоне конфликта на Украине «где-то курнул, где-то кольнул» и начинает делать заявления с угрозами в адрес Минска.

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