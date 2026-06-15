Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: “Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками”. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Его слова приводит белорусское госагентство Белта.