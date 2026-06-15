Радимов: физическая форма сборной Испании придёт на пик в плей‑офф ЧМ

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ничью в матче между командами Испании и Кабо-Верде на чемпионате мира — 2026.
«Сейчас может произойти всё что угодно. Но в каждой команде теперь работает столько людей, которые следят за физическим состоянием. И в этом плане физическая форма придет там на пик уже в плей‑офф, — цитирует Радимова “Матч ТВ”.
Встреча в Атланте завершилась со счётом 0:0.
Испанцы 23 раза ударили по воротам, восемь из которых пришлись в створ. У кабовердианцев же шесть ударов в сторону ворот — один в створ. Владение мячом — 74% против 26% в пользу подопечных Де ла Фуэнте.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Кабо‑Верде Возинья признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 с Испанией.