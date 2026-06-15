Лукашенко: три народа будут «расхлебывать» последствия конфликта на Украине

Белорусский лидер уверен, что «никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут». «Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем — Лукашенко, [президент России Владимир] Путин и [Владимир] Зеленский — и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта, — подчеркнул президент Белоруссии. — Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Это предложение не исчезло, не забыто. Думаю, что Владимир Александрович Зеленский, неглупый же человек, наконец-то поймет».