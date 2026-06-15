ТАСС: в Калифорнии закрыли авиабазу после крушения бомбардировщика

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Авиабаза Эдвардс в Калифорнии будет закрыта как минимум на девять часов после того, как там разбился стратегический бомбардировщик В-52 Stratofortress. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе, отвечающей за авиационный трафик в данном районе воздушного пространства США.
«Аэродром закрыт ориентировочно до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск), по всем вопросам, связанным с его функционированием, следует обращаться к руководству», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что при возникновении экстренных ситуаций экипажи также могут обращаться к диспетчерам.
Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился после взлета с авиабазы. Информация о причинах крушения, судьбе экипажа и возможных пострадавших пока не приводится.