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Командир Крупный: мирные жители помогают российским бойцам в Константиновке

Оставшиеся в Константиновке в ДНР мирные жители приносят российским военнослужащим воду и продукты питания. Об этом рассказал командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный.

Оставшиеся в Константиновке в ДНР мирные жители приносят российским военнослужащим воду и продукты питания. Об этом рассказал командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный.

«Один раз ко мне на точку… зашли мирные жители… (Военнослужащие. — RT) с этими местными разговорились, поговорили, те им… принесли воды, еды», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что военные из группировки войск «Юг» освободили ещё более 100 зданий в Константиновке в ДНР.

Военные ВС России рассказали корреспонденту RT Александру Яремчуку о значении Константиновки для продвижения российских войск.