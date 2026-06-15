Оставшиеся в Константиновке в ДНР мирные жители приносят российским военнослужащим воду и продукты питания. Об этом рассказал командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный.
«Один раз ко мне на точку… зашли мирные жители… (Военнослужащие. — RT) с этими местными разговорились, поговорили, те им… принесли воды, еды», — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что военные из группировки войск «Юг» освободили ещё более 100 зданий в Константиновке в ДНР.
Военные ВС России рассказали корреспонденту RT Александру Яремчуку о значении Константиновки для продвижения российских войск.