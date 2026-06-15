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Мбаппе назвал стадион в Екатеринбурге одним из самых шумных в карьере

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге одной из трёх самых шумных, на которых он играл.

Источник: RT на русском

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге одной из трёх самых шумных, на которых он играл.

«На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу», — сказал он в ролике блогера Фина Агостинелли.

Самой шумной ареной форвард «Реала» назвал «Сантьяго Бернабеу», третье место он отдал стадиону «Ньюкасла» — «Сент-Джеймс Парк».

Напомним, что сборная Франции выиграла чемпионат мира — 2018, который прошёл в России.

Ранее Мбаппе выступил против назначения наставника Дидье Дешама на пост главного тренера Италии.