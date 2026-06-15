Мбаппе назвал стадион в Екатеринбурге одним из самых шумных в карьере

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге одной из трёх самых шумных, на которых он играл.
«На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу», — сказал он в ролике блогера Фина Агостинелли.
Самой шумной ареной форвард «Реала» назвал «Сантьяго Бернабеу», третье место он отдал стадиону «Ньюкасла» — «Сент-Джеймс Парк».
Напомним, что сборная Франции выиграла чемпионат мира — 2018, который прошёл в России.
Ранее Мбаппе выступил против назначения наставника Дидье Дешама на пост главного тренера Италии.