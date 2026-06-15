17 стран готовы снять санкции с Ирана после сделки с США

Первоначально четвёрка европейских стран выступила с совместной декларацией, в которой приветствовала достигнутый между Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании. В документе подчёркивается готовность сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия. Как только Тегеран сделает ясные и проверяемые шаги в этом направлении, европейцы пообещали незамедлительно отменить санкции.