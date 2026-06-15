«Нам надо пережить этот конфликт»: Лукашенко счёл возможными переговоры с Путиным и Зеленским после урегулирования

«Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем — Лукашенко, Путин и Зеленский — и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено», — констатировал Александр Лукашенко.