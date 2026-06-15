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«Нам надо пережить этот конфликт»: Лукашенко счёл возможными переговоры с Путиным и Зеленским после урегулирования

Лукашенко: Минск, Москва и Киев будут расхлёбывать последствия конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил план действий после урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что последствия будут расхлебывать Минск, Москва и Киев. Президент Белоруссии счел возможным проведение в будущем трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Такой комментарий Александр Лукашенко дал в интервью телеканалу Al Arabiya.

Политик также вновь призвал к прекращению конфликта. Он выразил надежду на установление мирных договоренностей между Москвой и Киевом.

«Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем — Лукашенко, Путин и Зеленский — и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено», — констатировал Александр Лукашенко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что первым шагом к урегулированию конфликта могли бы стать договоренности России и США на Аляске. Он отметил, что это позволило бы начать согласование других деталей.

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