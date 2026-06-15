Молдавия начала первый этап переговоров о вступлении в ЕС

«Мы воодушевлены достигнутым существенным прогрессом и с нетерпением ждем возможности и дальше поддерживать Молдову на ее пути к Европе, приближая ее к цели членства в ЕС и возможностям, которые это создаст для ее граждан», — цитирует Совет заместителя министра по европейским делам Кипра Марилену Рауну (Кипр сейчас председательствует в Совете ЕС).