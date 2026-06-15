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Молдавия начала первый этап переговоров о вступлении в ЕС

Европейский союз запустил переговоры о вступлении Молдавии в объединение. Пресс-служба Совета ЕС сообщила, что стороны начали обсуждать первый блок вопросов, посвященный евроинтеграции республики, который называют кластером «Основополагающих принципов».

Европейский союз запустил переговоры о вступлении Молдавии в объединение. Пресс-служба Совета ЕС сообщила, что стороны начали обсуждать первый блок вопросов, посвященный евроинтеграции республики, который называют кластером «Основополагающих принципов».

Список тем для обсуждения включает в себя ключевые компоненты европейского законодательства, касающиеся верховенства закона, прав, функционирования демократических институтов, реформ государственного управления и разных экономических критериев, сообщили в Совете. По правилам ЕС, этот базовый кластер открывается первым, а закрывается последним в переговорном процессе.

«Мы воодушевлены достигнутым существенным прогрессом и с нетерпением ждем возможности и дальше поддерживать Молдову на ее пути к Европе, приближая ее к цели членства в ЕС и возможностям, которые это создаст для ее граждан», — цитирует Совет заместителя министра по европейским делам Кипра Марилену Рауну (Кипр сейчас председательствует в Совете ЕС).

Сегодня вечером также стало известно о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. И Украина, и Молдавия официально стали кандидатами на вступление в ЕС в 2022 году.

Подробнее — в материале «Украине придержат дверь».