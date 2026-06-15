ЦАХАЛ заявил о перехвате ракет, запущенных в сторону израильских военных в Ливане

«Недавно ВВС Израиля перехватили большое число ракет, выпущенных “Хезболлах” в сторону района, где действуют солдаты ЦАХАЛ на юге Ливана», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. В ведомстве отметили, что «в соответствии с протоколом сирены воздушной тревоги не активировались».
Кроме того, «в ходе нескольких инцидентов боевики “Хезболлах” выпустили противотанковую ракету и несколько минометных снарядов по солдатам ЦАХАЛ, действующим на юге Ливана». Также в пресс-службе указали, что «о пострадавших не сообщается».
В пресс-службе добавили, что «в течение дня в четырех отдельных инцидентах солдаты ЦАХАЛ выявляли группы террористов, приближавшихся на транспортных средствах к солдатам ЦАХАЛ, что представляло для военнослужащих непосредственную угрозу». «Сразу после выявления ВВС Израиля наносили точные удары для предотвращения угроз», — добавили в армейском ведомстве.