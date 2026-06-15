Эксперт Мезюхо раскрыл выгоду Нетаньяху от конфликта на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остается главным выгодоприобретателем от затяжного противостояния на Ближнем Востоке, так как война позволяет ему консолидировать общество в стране и избегать судебного преследования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Иван Мезюхо.
Эксперт уверен, что отсутствие вооруженного конфликта неминуемо приведет к правительственному кризису и отставке главы исполнительной власти. Поэтому Нетаньяху будет делать все возможное для сохранения конфликта хотя бы в полуспящей фазе, несмотря на колоссальное давление со стороны президента США Дональда Трампа.
Политолог отметил, что достигнутый при содействии России и Китая предварительный мир между Ираном и Соединенными Штатами выглядит крайне хрупкой конструкцией. Однако Тегеран и Вашингтон настолько устали от конфликта, что даже воинственные планы израильского премьера могут не привести к возобновлению прямого военного противостояния из-за рисков мирового нефтяного кризиса.
Сделка между Ираном и США не означает полной остановки конфликта в регионе, поскольку Тегеран прекратит обстреливать только американские базы, но продолжит ракетные удары по другим целям. Об этом сайту MK.ru рассказал политолог и профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.
Профессор подчеркнул, что жизнеспособность соглашения зависит от позиции крупных европейских стран, которые исторически зависят от ближневосточных поставок энергоресурсов. При этом Израиль не является стороной договора, и Трамп имеет возможность игнорировать попытки Нетаньяху сорвать сделку, особенно в части прекращения огня и атак на Ливан.
Ранее эксперт Семен Багдасаров заявил, что Израиль постарается всеми силами затянуть блокаду Ирана.