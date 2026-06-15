Эксперт Мезюхо раскрыл выгоду Нетаньяху от конфликта на Ближнем Востоке

Политолог отметил, что достигнутый при содействии России и Китая предварительный мир между Ираном и Соединенными Штатами выглядит крайне хрупкой конструкцией. Однако Тегеран и Вашингтон настолько устали от конфликта, что даже воинственные планы израильского премьера могут не привести к возобновлению прямого военного противостояния из-за рисков мирового нефтяного кризиса.