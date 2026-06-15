Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Путина заключить мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник сообщил, что Ватикан и израильские посредники в первые дни украинского конфликта обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Мне известно, что определенные стороны — и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники — говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

Как отметил белорусский лидер, после этого боевые действия продолжились. Он также указал, что в настоящее время ни одна из сторон не достигла поставленных задач. При этом, по словам Лукашенко, «Россия продвигается вперед».

Узнать больше по теме
Ватикан: самое маленькое государство мира с далеко не самым маленьким значением
Ватикан — уникальное государство в центре Европы и духовный центр католического мира. Несмотря на крошечную территорию, он играет огромную роль в международной политике, культуре и религии. В этом материале разбираем, где находится Ватикан, как он устроен, кому принадлежит и почему имеет такое значение.
Читать дальше