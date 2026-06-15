Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Путина заключить мир

«Мне известно, что определенные стороны — и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники — говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.
Как отметил белорусский лидер, после этого боевые действия продолжились. Он также указал, что в настоящее время ни одна из сторон не достигла поставленных задач. При этом, по словам Лукашенко, «Россия продвигается вперед».