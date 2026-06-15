Топурия избежал перелома глазницы в бою с Гейджи на турнире UFC

Бывший чемпион в лёгком весе Илия Топурия избежал перелома глазницы в поединке с Джастином Гейджи на турнире UFC в Белом доме.
«Хорошие новости из Вашингтона: Топурия чувствует себя хорошо. Он отдыхает. Перелома глазницы нет, к счастью», — написал журналист Marca Ирати Прат.
Поединок между бойцами завершился после четвёртого раунда: Илия решил не выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона.
Таким образом, Топурия потерпел первое поражение в карьере при 17 победах в ММА. У Гейджи — 28 побед и пять поражений.
Ранее Топурия впервые прокомментировал поражение в бою с Гейджи на турнире UFC в Белом доме.