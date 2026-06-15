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Топурия избежал перелома глазницы в бою с Гейджи на турнире UFC

Бывший чемпион в лёгком весе Илия Топурия избежал перелома глазницы в поединке с Джастином Гейджи на турнире UFC в Белом доме.

Источник: RT на русском

Бывший чемпион в лёгком весе Илия Топурия избежал перелома глазницы в поединке с Джастином Гейджи на турнире UFC в Белом доме.

«Хорошие новости из Вашингтона: Топурия чувствует себя хорошо. Он отдыхает. Перелома глазницы нет, к счастью», — написал журналист Marca Ирати Прат.

Поединок между бойцами завершился после четвёртого раунда: Илия решил не выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона.

Таким образом, Топурия потерпел первое поражение в карьере при 17 победах в ММА. У Гейджи — 28 побед и пять поражений.

Ранее Топурия впервые прокомментировал поражение в бою с Гейджи на турнире UFC в Белом доме.