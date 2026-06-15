Минск продолжает контакты с европейцами: Лукашенко заявил о готовности к диалогу с соседями

«Неплохо было бы, если бы американцы нам помогли с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы ведь ведем диалог не только с американцами, мы находимся в тесном контакте, пока не в публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств», — рассказал Александр Лукашенко.