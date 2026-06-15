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Минск продолжает контакты с европейцами: Лукашенко заявил о готовности к диалогу с соседями

Лукашенко заявил о готовности к диалогу со странами ЕС и США.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские политики продолжают проводить непубличные контакты с европейскими представителями. Минск готов к диалогу с соседями. Так сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с телеканалом Al Arabiya.

При этом политик уточнил, что Минск не даст собой командовать. Он призвал к переговорам на равных условиях. По словам белорусского лидера, Минск открыт ко взаимовыгодному, «нормальному» сотрудничеству со всеми.

«Неплохо было бы, если бы американцы нам помогли с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы ведь ведем диалог не только с американцами, мы находимся в тесном контакте, пока не в публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств», — рассказал Александр Лукашенко.

Политик ранее отметил, что заявления европейских лидеров о якобы планах РФ напасть на страны ЕС похожи на подготовку собственной атаки. Президент Белоруссии пояснил, что подобных возгласов о якобы агрессивной России на Западе становится все больше.

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