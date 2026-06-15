Лукашенко: дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе

Если российские войска окружат и освободят агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.
«Если россиянам удастся окружить эту агломерацию… и освободить… часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены», — цитирует его БЕЛТА.
Также Лукашенко заявил, что на фронте россияне превосходят ВСУ.
По его словам, военного решения украинского конфликта нет.
Кроме того, Лукашенко рассказал, что с первых дней конфликта предлагал Владимиру Зеленскому варианты, как заключить мир, но он не послушал.