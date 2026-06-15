Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автогол помог сборной Бельгии вырвать ничью в матче с командой Египта на ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Источник: RT на русском

Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча в Сиэтле завершилась со счётом 1:1.

Первыми забили египтяне: на 19-й минуте голом отметился Эмам Ашур с передачи лидера Мохамеда Салаха. На 66-й минуте защитник сборной Египта Мохамед Хани отправил мяч в свои ворота и вернул равенство в игре. Он стал первым автором автогола на этом чемпионате мира.

Таким образом, команды набрали по одному очку и расположились на первой и второй строчках в группе G.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Кабо‑Верде Возинья признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 с Испанией.