Автогол помог сборной Бельгии вырвать ничью в матче с командой Египта на ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.
Встреча в Сиэтле завершилась со счётом 1:1.
Первыми забили египтяне: на 19-й минуте голом отметился Эмам Ашур с передачи лидера Мохамеда Салаха. На 66-й минуте защитник сборной Египта Мохамед Хани отправил мяч в свои ворота и вернул равенство в игре. Он стал первым автором автогола на этом чемпионате мира.
Таким образом, команды набрали по одному очку и расположились на первой и второй строчках в группе G.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Кабо‑Верде Возинья признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 с Испанией.