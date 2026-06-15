Автогол помог сборной Бельгии вырвать ничью в матче с командой Египта на ЧМ-2026

Первыми забили египтяне: на 19-й минуте голом отметился Эмам Ашур с передачи лидера Мохамеда Салаха. На 66-й минуте защитник сборной Египта Мохамед Хани отправил мяч в свои ворота и вернул равенство в игре. Он стал первым автором автогола на этом чемпионате мира.