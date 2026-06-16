Военная операция на Украине. Онлайн

Лукашенко и Путин обсуждали нераспространение конфликта на Украине на Белоруссию.
США намерены теперь сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп.
В Белгородской области при ударе БПЛА пострадал мужчина.
Основные события 16 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.
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