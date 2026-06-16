Премьер Румынии намерен восстановить прежнюю коалицию правящих партий

Политический кризис начался в Румынии после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия (СДП) приняла решение отказать в политической поддержке премьеру Боложану и отозвать своих министров из кабинета, так как была не согласна с рядом принятых правительством мер жесткой экономии и считала, что в правящей коалиции отсутствует реальный диалог между партнерами. Кабинет приобрел статус временного, его полномочия ограничены. Попытка европарламентария Эуджена Томака сформировать «правительство технократов» провалилась, и президент поручил образовать новый кабинет Веште. До этого у власти в Румынии находилась неоднородная правящая коалиция в составе так называемых «проевропейских» партий — левоцентристской СДП, правоцентристских НЛП и Союза за спасение Румынии, а также Демократического союза венгров Румынии.