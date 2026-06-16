Премьер Румынии намерен восстановить прежнюю коалицию правящих партий

БУХАРЕСТ, 15 июня. /ТАСС/. Правительство, которое предложит парламенту выдвинутый на должность премьер-министра Румынии Адриан Вештя (Национал-либеральная партия, НЛП), будет сформировано из партий предыдущей правящей коалиции. Об этом назначенный премьер сообщил в интервью телеканалу Antena 1.
«Я хочу, чтобы это правительство было сформировано из всех проевропейских партий — Союза за спасение Румынии, ДСВР, СДП (Демократического союза венгров Румынии, Социал-демократической партии — прим. ТАСС) и НЛП плюс парламентской фракции меньшинств, — сказал он. — Таким образом, имея широкое большинство, имея министров из этих партий, думаю, что Румыния сможет идти вперед, и мы сможем сохранить стабильность». Он выразил уверенность, что составленный им кабинет будет утвержден парламентом.
Между тем, председатель НЛП Илие Боложан заявил после заседания руководства партии, что она не поддержит правительство Вешти, так как его кандидатура была предложена президентом без предварительной консультации с НЛП, а также потребовал, чтобы Вештя сложил полномочия назначенного премьера. В свою очередь, Вештя, уходя с заседания, заявил, что не намерен отказываться от назначения.
После выдвижения первого заместителя председателя НЛП Вешти на пост премьера без консультации с партией либералы раскололись на два лагеря, комментирует Радио Румынии. Одни либералы поддерживают его, другие критикуют за то, что он принял предложение президента сформировать кабинет. На заседании прозвучали требования созвать чрезвычайный съезд партии, чтобы исключить Вештю из ее рядов.
Лидер Союза за спасение Румынии Доминик Фритц заявил, что партия не будет голосовать за кабинет с участием СДП, однако готова войти в миноритарное правительство вместе с НЛП, ДСВР и фракцией национальных меньшинств. СДП и ДСВР пока не сформулировали позиции по отношению к будущему правительству Вешти. Оппозиционный националистический Альянс за объединение румын настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и готов принять участие в кабинете при условии, что ему будет предоставлен пост премьера.
Политический кризис начался в Румынии после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия (СДП) приняла решение отказать в политической поддержке премьеру Боложану и отозвать своих министров из кабинета, так как была не согласна с рядом принятых правительством мер жесткой экономии и считала, что в правящей коалиции отсутствует реальный диалог между партнерами. Кабинет приобрел статус временного, его полномочия ограничены. Попытка европарламентария Эуджена Томака сформировать «правительство технократов» провалилась, и президент поручил образовать новый кабинет Веште. До этого у власти в Румынии находилась неоднородная правящая коалиция в составе так называемых «проевропейских» партий — левоцентристской СДП, правоцентристских НЛП и Союза за спасение Румынии, а также Демократического союза венгров Румынии.