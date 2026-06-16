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Глава МИД Финляндии призвала ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам.

По её словам, Европа в летний сезон не должна стать пространством для отдыха российских туристов. Она призвала Еврокомиссию и страны ЕС ввести более жёсткие критерии для рассмотрения заявлений от россиян.

«Мы не можем позволить гражданам России наслаждаться свободами европейской жизни», — цитирует её ИС «Вести».

Ранее в Европарламенте фракция ХДС/ХСС выступила за запрет выдачи шенгенских виз россиянам.

В Министерстве иностранных дел России высказались об ужесточении правил выдачи «шенгена», назвав это проявлением дискриминации.

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