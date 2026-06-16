Глава МИД Финляндии призвала ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам.
По её словам, Европа в летний сезон не должна стать пространством для отдыха российских туристов. Она призвала Еврокомиссию и страны ЕС ввести более жёсткие критерии для рассмотрения заявлений от россиян.
«Мы не можем позволить гражданам России наслаждаться свободами европейской жизни», — цитирует её ИС «Вести».
Ранее в Европарламенте фракция ХДС/ХСС выступила за запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
В Министерстве иностранных дел России высказались об ужесточении правил выдачи «шенгена», назвав это проявлением дискриминации.
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