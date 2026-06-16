В Лондоне задержали 117 пропалестинских активистов

5 июля 2025 года МВД Великобритании внесло Palestine Action в список запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, предусматривающим максимальное наказание до 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны более 3 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. — в Лондоне.