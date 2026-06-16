В Лондоне задержали 117 пропалестинских активистов

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала 117 человек у здания Апелляционного суда Англии и Уэльса на митинге в поддержку запрещенного в Великобритании движения Palestine Action. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.
15 июня суд удовлетворил апелляцию МВД Соединенного Королевства, признав запрет организации законным. В феврале Высокий суд Англии и Уэльса принял обратное решение, которое правительству и удалось успешно оспорить. По мнению аналитиков, сегодняшнее постановление вряд ли поставит точку в этом деле, так как Palestine Action должна получить возможность оспорить его.
5 июля 2025 года МВД Великобритании внесло Palestine Action в список запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, предусматривающим максимальное наказание до 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны более 3 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. — в Лондоне.