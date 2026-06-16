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Захарова — о победе в арбитражном суде: нам обещали «Гаагу», мы её получили

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на победу Москвы в Международном арбитражном суде в Гааге по правам прибрежного государства в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на победу Москвы в Международном арбитражном суде в Гааге по правам прибрежного государства в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Нам обещали “Гаагу” — мы её получили», — написала она в своём Telegram-канале.

Россия одержала победу в Гааге по правам в Керченском проливе.

В МИД сообщили, что усилия киевского руководства оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами потерпели крах.

В ведомстве добавили, что арбитраж в Гааге отклонил требование Украины демонтировать Крымский мост.

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