Захарова — о победе в арбитражном суде: нам обещали «Гаагу», мы её получили

«Нам обещали “Гаагу” — мы её получили», — написала она в своём Telegram-канале.
Россия одержала победу в Гааге по правам в Керченском проливе.
В МИД сообщили, что усилия киевского руководства оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами потерпели крах.
В ведомстве добавили, что арбитраж в Гааге отклонил требование Украины демонтировать Крымский мост.
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