Иранские танкеры и сухогрузы начали проходить через морскую блокаду США

Fars сообщило о двух танкерах, которые пересекли зону блокады. Одно из этих судов относится к классу супертанкеров — сейчас оно движется по международным водам в направлении иранских портов. Другое, полностью загруженное иранской нефтью, прошло через Оманский залив и сейчас направляется в пункт назначения. Также агентство сообщило о судне с кормом для скота, которое пересекло зону контроля США.