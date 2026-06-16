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Иранские танкеры и сухогрузы начали проходить через морскую блокаду США

Несколько судов пересекли линию блокады США в Ормузском проливе, сообщают иранские агентства. По данным Tasnim, как минимум два из них перевозят товары первой необходимости, еще три везут нефть.

Несколько судов пересекли линию блокады США в Ормузском проливе, сообщают иранские агентства. По данным Tasnim, как минимум два из них перевозят товары первой необходимости, еще три везут нефть.

Fars сообщило о двух танкерах, которые пересекли зону блокады. Одно из этих судов относится к классу супертанкеров — сейчас оно движется по международным водам в направлении иранских портов. Другое, полностью загруженное иранской нефтью, прошло через Оманский залив и сейчас направляется в пункт назначения. Также агентство сообщило о судне с кормом для скота, которое пересекло зону контроля США.

США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании в ночь на 15 июня — его официальное подписание должно состояться 19 июня в Швейцарии. Полный текст документа пока не обнародован, однако как ранее сообщали иранские СМИ, документ предполагает полное прекращение военных действий, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».

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