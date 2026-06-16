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Лукашенко: Израиль и Ватикан в начале конфликта просили Путина заключить мир

Израиль и Ватикан в начале вооружённого конфликта на Украине обращались к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой отвести войска и заключить мирное соглашение.

Израиль и Ватикан в начале вооружённого конфликта на Украине обращались к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой отвести войска и заключить мирное соглашение.

Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya English рассказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«…Говорили, что, по их пониманию, (Владимир. — RT) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит БЕЛТА.

Также в ходе интервью Лукашенко заявил, что после поражения в Донбассе дни Вооружённых сил Украины будут сочтены.

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