Лукашенко: Израиль и Ватикан в начале конфликта просили Путина заключить мир

Израиль и Ватикан в начале вооружённого конфликта на Украине обращались к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой отвести войска и заключить мирное соглашение.
Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya English рассказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«…Говорили, что, по их пониманию, (Владимир. — RT) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит БЕЛТА.
Также в ходе интервью Лукашенко заявил, что после поражения в Донбассе дни Вооружённых сил Украины будут сочтены.