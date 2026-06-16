Европа стремится сорвать переговоры по Украине, заявил Мирошник

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европа стремится сорвать переговоры по украинскому регулированию, исходя из тех заявлений, которые делали представители «евротройки», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Исходя из последних заявлений, которые делали, в частности, представители “евротройки”, можно констатировать: у Европы в рамках переговоров есть только одно стремление — как можно быстрее их закончить. Я имею в виду — сорвать», — сказал Мирошник «Известиям».
В воскресенье, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.