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Захарова высказалась о победе России над Украиной по разбирательству в Гааге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила своё в Гааге. Так она прокомментировала решение арбитража по спору между РФ и Украиной по поводу признания Керченского пролива «международным».

Источник: Life.ru

«Нам обещали “Гаагу” — мы её получили», — пишет дипломат.

Напомним, попытка Украины добиться признания Керченского пролива «международным» в Гааге не удалась. Киев при поддержке западных стран пытался закрепить право свободного прохода через пролив для судов любых государств, включая военные корабли. В МИД РФ заявили, что впервые в истории в таком решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило о вынесении единогласного решения международным арбитражем в пользу российской стороны по вопросам, касающимся прав прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе. Ведомство подчеркнуло значимость этого решения, отметив его геополитическое, международно-правовое и историческое измерение.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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