Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партнеры попросили Россию увеличить поставки удобрений, рассказала Лут

Лут: партнеры попросили Россию увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Партнеры России попросили ее увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«После ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство наших партнеров попросили об увеличении поставок (удобрений — ред.) азотной группы и фосфорной группы. С калийными удобрениями в целом у нас все стабильно, калийные удобрения не зависят в большей степени от ситуации на Ближнем Востоке. Азотная группа — это ключевая, по которой идут просьбы, а также сложные удобрения, в которых тоже есть азотсоставляющая часть», — заявила Лут газете «Известия».

Лут добавила, что, в частности, Эфиопия обратилась к России с просьбой поставить большой объем удобрений, однако, по ее словам, одномоментно выдать запрашиваемый объем сложно, поэтому предлагается перейти к среднесрочным контрактам, такой вариант обсуждается с Аддис-Абебой.

«Со всеми странами-партнерами, с которыми мы уже работаем, сейчас рассматриваем возможность перехода на желательно трехлетние контракты. Формула цены, ценообразование — это отдельный вопрос. Чтобы все-таки были среднесрочные (контракты — ред.) — наши производители к этому готовы», — уточнила министр.

По ее словам, Россия видит спрос, на данный момент он повышенный. Москва надеется, что сможет удовлетворить потребности всех ключевых партнеров, добавила Лут.

Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.