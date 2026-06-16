Партнеры попросили Россию увеличить поставки удобрений, рассказала Лут

«После ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство наших партнеров попросили об увеличении поставок (удобрений — ред.) азотной группы и фосфорной группы. С калийными удобрениями в целом у нас все стабильно, калийные удобрения не зависят в большей степени от ситуации на Ближнем Востоке. Азотная группа — это ключевая, по которой идут просьбы, а также сложные удобрения, в которых тоже есть азотсоставляющая часть», — заявила Лут газете «Известия».